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Захват заложников в Тбилиси: преступник задержан, никто не пострадал
17.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTГрузинская полиция сумела обезвредить злоумышленника, который захватил одно из отделений тбилисского банка. Ни один из семи заложников не пострадал. Преступник вошел в здание банка утром с пневматическим пистолетом. Оружие он взял в долг в одном из городских магазинов. После длительных переговоров 28-летний захватчик сдался властям.
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Грузинская полиция сумела обезвредить злоумышленника, который захватил одно из отделений тбилисского банка. Ни один из семи заложников не пострадал. Преступник...
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