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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Захват заложников в Тбилиси: преступник задержан, никто не пострадал Грузинская полиция сумела обезвредить злоумышленника, который захватил одно из отделений тбилисского банка. Ни один из семи заложников не пострадал. Преступник...

Грузинская полиция сумела обезвредить злоумышленника, который захватил одно из отделений тбилисского банка. Ни один из семи заложников не пострадал. Преступник вошел в здание банка утром с пневматическим пистолетом. Оружие он взял в долг в одном из городских магазинов. После длительных переговоров 28-летний захватчик сдался властям.