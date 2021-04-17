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Госдеп заявил, что США считают эскалацией ответные меры России на санкции

17.04.2021 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США не заинтересованы в эскалации, но оставляют за собой право ответить на контрмеры России. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента.


Фото: Reuters

«Наши последние действия [санкции в отношении России] были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление, — сказал сотрудник ведомства. — Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса», включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

 
 
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«Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США».
 
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