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Протест рабочих в Испании перерос в столкновения с полицией

17.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В бои с полицией вступили испанские сталелитейщики. Рабочие собрались на акции протеста против сокращения рабочих мест на фабрике в городе Витория-Гастейс. Руководство завода заявило об убытках в размере более 25 миллионов евро и необходимости уволить порядка 120 человек. Митинг разгневанных рабочих проходил перед зданием парламента. В какой-то момент приехала полиция, начались стычки. В ход шли кулаки и дубинки.

В США не утихают протесты

Уже привычными стали протесты в США. Сторонники движения BLM снова вышли на улицы в Миннеаполисе, Чикаго и даже Нью-Йорке. Протестующие призывают лишить полицию чрезмерного финансирования. В Бруклин-Сентере протестующие окружили полицейский участок. Полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты для защиты вооружились зонтиками.


 
 
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В бои с полицией вступили испанские сталелитейщики. Рабочие собрались на акции протеста против сокращения рабочих мест на фабрике в городе Витория-Гастейс....
 
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