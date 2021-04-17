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Протест рабочих в Испании перерос в столкновения с полицией
17.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В бои с полицией вступили испанские сталелитейщики. Рабочие собрались на акции протеста против сокращения рабочих мест на фабрике в городе Витория-Гастейс. Руководство завода заявило об убытках в размере более 25 миллионов евро и необходимости уволить порядка 120 человек. Митинг разгневанных рабочих проходил перед зданием парламента. В какой-то момент приехала полиция, начались стычки. В ход шли кулаки и дубинки.
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