Протест рабочих в Испании перерос в столкновения с полицией

Источник материала: БT

В бои с полицией вступили испанские сталелитейщики. Рабочие собрались на акции протеста против сокращения рабочих мест на фабрике в городе Витория-Гастейс. Руководство завода заявило об убытках в размере более 25 миллионов евро и необходимости уволить порядка 120 человек. Митинг разгневанных рабочих проходил перед зданием парламента. В какой-то момент приехала полиция, начались стычки. В ход шли кулаки и дубинки.





В США не утихают протесты



Уже привычными стали протесты в США. Сторонники движения BLM снова вышли на улицы в Миннеаполисе, Чикаго и даже Нью-Йорке. Протестующие призывают лишить полицию чрезмерного финансирования. В Бруклин-Сентере протестующие окружили полицейский участок. Полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты для защиты вооружились зонтиками.