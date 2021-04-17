«Два раза смотрел потом». Лукашенко прокомментировал «шпионский» фильм «Манкурты»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами во время субботника, прокомментировал фильм ОНТ «Манкурты» о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». Он считает, что фильм сделан для людей, «которые быстро схватывают и в теме», сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что не смотрел фильм непосредственно в момент его выхода, потому как изложенные в нем факты знал до этого, притом еще глубже.

— Потому что мы не все могли показать, идет следствие. Очень многие люди, прямо скажу, под контролем. Мы их видим. Рано все раскрывать. Но когда начали меня спрашивать: смотрел — не смотрел, думаю, надо посмотреть, — сказал Александр Лукашенко.

Говоря о своих впечатлениях, он высказал мнение, что фильм сделан для людей, которые быстро схватывают и в теме.

— Два раза смотрел потом, чтобы понять, как наши люди, обычные, воспримут. И вот со второго раза, как у молодежи принято говорить, заходит. Фильм сделан добротно, очень качественно, на уровне выше среднего. Молодцы вы, что потом дали комментарий по отдельным моментам, — заявил Лукашенко.

Фильм «Манкурты»

Телеканал ОНТ вечером 31 марта показал фильм «Манкурты», в котором рассказал о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ».

Создатели фильма утверждают, что осенью 2020-го в КГБ выявили «предателя», который намеревался передать за границу секретные данные. Им оказался подполковник Алексей Хралович, которого после задержания задействовали в оперативной игре с политэмигрантами.

Также в фильме утверждается, что у «предателя из КГБ» был доступ к секретам, которые интересовали «заказчиков», — особенно любая информация «о высоких должностных лицах». С этой целью и были инсценированы появившиеся потом в Сети разговоры Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком, говорится в фильме. Их купил Степан Путило и опубликовал в своем канале.

Кроме того, в фильме говорится об аресте капитана Дениса Урада, сотрудника Генштаба, который сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны, затем отослал его в один из популярных телеграм-каналов.