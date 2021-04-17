ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Два раза смотрел потом». Лукашенко прокомментировал «шпионский» фильм «Манкурты»

17.04.2021 15:43 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами во время субботника, прокомментировал фильм ОНТ «Манкурты» о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». Он считает, что фильм сделан для людей, «которые быстро схватывают и в теме», сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что не смотрел фильм непосредственно в момент его выхода, потому как изложенные в нем факты знал до этого, притом еще глубже.

— Потому что мы не все могли показать, идет следствие. Очень многие люди, прямо скажу, под контролем. Мы их видим. Рано все раскрывать. Но когда начали меня спрашивать: смотрел — не смотрел, думаю, надо посмотреть, — сказал Александр Лукашенко.

Говоря о своих впечатлениях, он высказал мнение, что фильм сделан для людей, которые быстро схватывают и в теме.

— Два раза смотрел потом, чтобы понять, как наши люди, обычные, воспримут. И вот со второго раза, как у молодежи принято говорить, заходит. Фильм сделан добротно, очень качественно, на уровне выше среднего. Молодцы вы, что потом дали комментарий по отдельным моментам, — заявил Лукашенко.

Фильм «Манкурты»

Телеканал ОНТ вечером 31 марта показал фильм «Манкурты», в котором рассказал о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ».

Создатели фильма утверждают, что осенью 2020-го в КГБ выявили «предателя», который намеревался передать за границу секретные данные. Им оказался подполковник Алексей Хралович, которого после задержания задействовали в оперативной игре с политэмигрантами.

Также в фильме утверждается, что у «предателя из КГБ» был доступ к секретам, которые интересовали «заказчиков», — особенно любая информация «о высоких должностных лицах». С этой целью и были инсценированы появившиеся потом в Сети разговоры Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком, говорится в фильме. Их купил Степан Путило и опубликовал в своем канале.

Кроме того, в фильме говорится об аресте капитана Дениса Урада, сотрудника Генштаба, который сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел министру обороны, затем отослал его в один из популярных телеграм-каналов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Очень многие люди, прямо скажу, под контролем. Мы их видим. Рано все раскрывать, - сказал Александр Лукашенко.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Иране на ядерном объекте произошла диверсия. Обвиняли спецслужбы Израиля, но теракт устроил иранец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by