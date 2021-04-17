Роулинг, Камбербэтч и более 70 деятелей культуры призвали Путина допустить врачей к Навальному

Источник материала: Tut.by

Французская газета Le Monde опубликовала открытое обращение деятелей культуры к Владимиру Путину с просьбой допустить к Алексею Навальному его врачей. Письмо подписали свыше 70 зарубежных знаменитостей. Они призвали президента России обеспечить оппозиционеру «компетентную медицинскую консультацию и лечение».



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Авторы письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

«Мы обращаемся к вам, господин Президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

Среди подписантов — актеры, режиссеры, писатели, историки и философы. Из числа актеров свои подписи поставили Бенедикт Камбербэтч, Иэн Маккеллен, Рэйф Файнс, Джуд Лоу, Дэвид Духовны и Билл Найи, а также британский актер и писатель Стивен Фрай. К обращению присоединились музыкант и лидер группы Radiohead Том Йорк и режиссер Джей Джей Абрамс. В числе подписавших также автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, писатели Салман Рушди, Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Марк Леви, Колм Тойбин и несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе: Орхан Памук (2006), Светлана Алексиевич (2015) и Луиза Глюк (2020). Среди историков обращение подписали в том числе лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе Энн Эпплбаум и американский специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

В колонии Навальный пожаловался на ухудшение состояния здоровья — боли в спине и отказ чувствительности конечностей. Он объявил голодовку 31 марта. Таким образом политик добивается от администрации колонии, чтобы выполнили его просьбу — допустили к нему врача и передали необходимые медикаменты. Известно, что у Навального начались проблемы со здоровьем . Сообщается, что Алексей Навальный с начала голодовки похудел на восемь килограммов. Всего же с момента приезда в колонию его вес уменьшился на 15 кг.