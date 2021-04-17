Чехия высылает 18 российских дипломатов из-за взрывов в 2014 году

Источник материала: Tut.by

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Об этом заявил в субботу на экстренной пресс-конференции в Праге первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, пишет ТАСС .



Посольство России в Праге. Фото: Reuters

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — сказал он.

Вице-премьер выразил сожаление, что этот шаг нанесет серьезный удар по российско-чешским отношениям, но республика, по его версии, была вынуждена пойти на него. «Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления [Скрипалей] в Солсбери в 2018 году. Я вызвал российского посла [в Чехии Александра] Змеевского и проинформировал его об этом», — сказал Гамачек.

В пресс-конференции также принял участие премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

«На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования [причин взрыва], должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, [а именно ее] подразделения 29 155, к взрыву боеприпасов во Врбетице. Был причинен огромный материальный ущерб, возникла серьезная угроза для многих жителей, но, прежде всего, погибли два наших гражданина — ни в чем не повинные отцы семейств», — сказал Бабиш.

Он и первый вице-премьер подробно изложили суть дела президенту Чехии Милошу Земану. «Сегодня мы проинформировали господина президента Земана об этом деле и о том, что предлагается сделать. Президент выразил нам абсолютную поддержку. Данное дело и далее расследуют [чешские] компетентные органы. Чехия — суверенное государство и обязана на этот беспрецедентный факт реагировать должным образом», — отметил Бабиш.

Розыск Петрова и Бощирова и взрывы в Врбетице

Также в субботу полиция Чехии заявила, что разыскивает предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Там уточнили, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 числа, они были в Злинском крае в Чехии (там находится село Врбетице).

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Тогда взорвались боеприпасы, которые хранились на двух складах, арендованных компанией Imex Group. В результате погибли два человека. Боеприпасы, хранившиеся на других складах в Врбетице. были вывезены. Всего склады арендовали четыре компании.



Напомним, Боширова и Петрова обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждалось, что «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой , а «Александр Петров» — военный врач и полковник ГРУ Александр Мишкин.