Францию постигла крупнейшая в XXI веке сельхозкатастрофа

Источник материала: БT

Францию постигла крупнейшая катастрофа в сельском хозяйстве с начала столетия. Об этом заявил премьер-министр страны. Поздние заморозки нанесли огромный урон садоводству, полеводству и виноделию. Точная сумма ущерба пока не известна, но только на спасение фермеров от банкротства выделят не менее миллиарда евро.



В долине Роны (это основной винодельческий регион Франции) потери составили около 90 процентов урожая. В Бургундии вряд ли удастся собрать даже половину от обычных объемов. Пострадали также виноградники Бордо и Шампани. В стране несколько ночей стояли небывалые холода - до минус 6 градусов. Крестьяне жгли костры и согревали лозу дымом, но без особого успеха.







