ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Францию постигла крупнейшая в XXI веке сельхозкатастрофа

18.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Францию постигла крупнейшая катастрофа в сельском хозяйстве с начала столетия. Об этом заявил премьер-министр страны. Поздние заморозки нанесли огромный урон садоводству, полеводству и виноделию. Точная сумма ущерба пока не известна, но только на спасение фермеров от банкротства выделят не менее миллиарда евро.

В долине Роны (это основной винодельческий регион Франции) потери составили около 90 процентов урожая. В Бургундии вряд ли удастся собрать даже половину от обычных объемов. Пострадали также виноградники Бордо и Шампани. В стране несколько ночей стояли небывалые холода - до минус 6 градусов. Крестьяне жгли костры и согревали лозу дымом, но без особого успеха.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Францию постигла крупнейшая катастрофа в сельском хозяйстве с начала столетия. Об этом заявил премьер-министр страны. Поздние заморозки нанесли огромный урон...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России: Мемориал в Тшчанке снесен незаконно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by