Источник материала: БT

Минобороны России опубликовало документы, которые доказывают, что воинский мемориал в польском городе Тшчанка был снесен в нарушение международных соглашений. Памятные знаки и сооружения были возведены над братской могилой, где покоились 56 солдат и офицеров. Власти страны обязаны гарантировать неприкосновенность мемориалов на месте захоронений. В Тшчанке же памятник снесли в 2017 году, объявив его объектом советской монументальной пропаганды. В Польше только за прошлый год было снесено 6 памятников советским воинам. В общей сложности за четверть века таких монументов в стране стало на четыре сотни меньше: их число сократилось с 561 до приблизительно 100.



Война с памятниками в Восточной Европе не прекращается



Войну с памятниками ведут не только поляки. В ней участвуют и чехи: год назад они снесли памятник освободителю Чехословакии - маршалу Коневу. Акты вандализма случаются в Болгарии: советских воинов на местном монументе раскрасили в клоунов. Активнее всего уничтожаются памятники Великой Отечественной в рамках украинской политики декоммунизации. Монументы героям Великой Отечественной формально не подлежат сносу, однако многочисленные общественные активисты уничтожают их. Власти же Украины массовый вандализм не пресекают.



