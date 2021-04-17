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Минобороны России: Мемориал в Тшчанке снесен незаконно
18.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Минобороны России опубликовало документы, которые доказывают, что воинский мемориал в польском городе Тшчанка был снесен в нарушение международных соглашений. Памятные знаки и сооружения были возведены над братской могилой, где покоились 56 солдат и офицеров. Власти страны обязаны гарантировать неприкосновенность мемориалов на месте захоронений. В Тшчанке же памятник снесли в 2017 году, объявив его объектом советской монументальной пропаганды. В Польше только за прошлый год было снесено 6 памятников советским воинам. В общей сложности за четверть века таких монументов в стране стало на четыре сотни меньше: их число сократилось с 561 до приблизительно 100.
Война с памятниками в Восточной Европе не прекращается
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Минобороны России опубликовало документы, которые доказывают, что воинский мемориал в польском городе Тшчанка был снесен в нарушение международных соглашений....
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