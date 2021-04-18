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Протесты в Великобритании
18.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На протесты вышли и жители Великобритании. Акции против закона о полиции стали уже традиционными. Проведению не помешали даже состоявшиеся накануне в Виндзорском замке похороны принца Филиппа. Сотни демонстрантов прошли по центру Лондона до здания парламента. Демонстрации прокатились также по Ньюкаслу, Бристолю и Шеффилду. Участники недовольны положениями нового закона, расширяющего полномочия полиции по подавлению протестов.
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На протесты вышли и жители Великобритании. Акции против закона о полиции стали уже традиционными. Проведению не помешали даже состоявшиеся накануне в Виндзорском...
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