В Вашингтоне осквернили статую Христофора Колумба

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В США вновь объявили войну памятникам. В Вашингтоне протестующие осквернили статую Христофора Колумба. Поводом для вандализма стали нашумевшие убийства афроамериканцев, в том числе недавний инцидент в Миннесоте, когда от рук полицейских погиб 20-летний Данте Райт. Статую разрисовали надписями, среди которых есть и слово «убийца». В последние годы памятники Христофору Колумбу стали мишенью протестующих против расизма. Первооткрывателя Америки обвиняют в угнетении коренных народов.