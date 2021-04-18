Источник материала: БT

В Иерусалиме полиция накануне разогнала десятки мусульман, собравшихся у ворот Дамаска в Старом городе. Это традиционное место для встреч верующих во время месяца Рамадан. Однако здесь по-прежнему действует запрет на собрания. В четверг полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, собравшихся после вечерней молитвы в комплексе Аль-Акса. А на ступенях площади у Дамасских ворот были выставлены металлические заграждения, чтобы не допустить собраний верующих. Этой ночью ситуация повторилась, полиция уже применила водометы.



