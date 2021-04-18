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В Италии работники культуры против ограничительных мер

18.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Италии на протест вышли работники культуры. Причина - финансовые потери из-за пандемии и отсутствия господдержки. Отрасль культуры и массовых развлечений не работает в стране уже более года.

Протесты в Аргентине против дистанционного обучения

В Аргентине из-за перевода на удаленное обучение протестовали более сотни школьников и их родителей. Они требовали обеспечить детям право на образование. Из-за роста заболеваемости в Буэнос-Айресе также увеличена продолжительность комендантского часа, отменены все массовые мероприятия. В кафе и ресторанах работают только летние террасы и только до 7 вечера.

 
 
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В Италии на протест вышли работники культуры. Причина - финансовые потери из-за пандемии и отсутствия господдержки. Отрасль культуры и массовых развлечений не...
 
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