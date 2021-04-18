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Протесты против полицейского насилия в Миннесоте
18.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Миннесоте этой ночью продолжились протесты. Сотни демонстрантов окружили полицейское управление в Бруклин-центре, вокруг которого стражи порядка поставили дополнительные укрепления. Беспорядки в городе не утихают со дня убийства полицейскими 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Стражи порядка применяют дубинки и слезоточивый газ. Только накануне было задержано около сотни человек. Против жестких методов на протест вышли врачи и студенты города. Волну протеста подхватили в Окленде, этим воспользовались мародеры. Они стали грабить магазины и поджигать машины. Напряженная обстановка сохраняется в Портленде. Там также отмечены случаи поджогов и вандализма. В городе дежурят усиленные отряды полиции.
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