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Протесты против полицейского насилия в Миннесоте

18.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Миннесоте этой ночью продолжились протесты. Сотни демонстрантов окружили полицейское управление в Бруклин-центре, вокруг которого стражи порядка поставили дополнительные укрепления. Беспорядки в городе не утихают со дня убийства полицейскими 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Стражи порядка применяют дубинки и слезоточивый газ. Только накануне было задержано около сотни человек. Против жестких методов на протест вышли врачи и студенты города. Волну протеста подхватили в Окленде, этим воспользовались мародеры. Они стали грабить магазины и поджигать машины. Напряженная обстановка сохраняется в Портленде. Там также отмечены случаи поджогов и вандализма. В городе дежурят усиленные отряды полиции. 


Протесты в Великобритании


На протесты вышли и жители Великобритании. Акции против закона о полиции стали уже традиционными. Проведению не помешали даже состоявшиеся накануне в Виндзорском замке похороны принца Филиппа. Сотни демонстрантов прошли по центру Лондона до здания парламента. Демонстрации прокатились также по Ньюкаслу, Бристолю и Шеффилду. Участники недовольны положениями нового закона, расширяющего полномочия полиции по подавлению протестов.

 
 
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В Миннесоте этой ночью продолжились протесты. Сотни демонстрантов окружили полицейское управление в Бруклин-центре, вокруг которого стражи порядка поставили...
 
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