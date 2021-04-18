«Нельзя не видеть американский след». В МИД России отреагировали на высылку дипломатов из Чехии

Источник материала: Tut.by

В России назвали беспрецедентным решение о высылке 18 сотрудников российского посольства из Чехии из-за взрывов в 2014 году. В российском МИД считают, что дипломатов выслали «под голословными и надуманными предлогами».



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— Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев, — сказано в сообщении МИД.

Ведомство выразило чешским властям «решительный протест» и пообещало принять ответные меры, которые «заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами».

Напомним, 17 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, заявил о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

Полиция Чехии заявила, что разыскивает предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Там уточнили, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 числа, они были в Злинском крае в Чехии (там находится село Врбетице).

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Тогда взорвались боеприпасы, которые хранились на двух складах, арендованных компанией Imex Group. В результате погибли два человека. Боеприпасы, хранившиеся на других складах в Врбетице, были вывезены. Всего склады арендовали четыре компании.