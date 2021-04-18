Захарова: Запад хотел «перекрыть» информацию о готовящемся в Беларуси перевороте заявлениями Праги

Источник материала: Tut.by

Запад хотел «перекрыть» информацию о готовящемся в Беларуси государственном перевороте заявлениями Праги о высылке российских дипломатов, заявила 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».



Фото: пресс-служба МИД России

— Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту, — заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, по какой причине совпали новости о готовящемся перевороте и заявления Праги о высылке российских дипломатов.

По ее мнению, чешские власти продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией. Она также пообещала, что российская сторона скоро объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Чехии.

Ранее в российском МИД заявили, что дипломатов выслали «под голословными и надуманными предлогами»: «Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след».

Сегодня же премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил , что хочет рассекретить данные по взрыву во Врбетице, в котором Прага обвинила российские спецслужбы, но для начала информацию рассмотрит правительство страны.

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил , что доказательства достаточно ясны, чтобы оправдать высылку 18 российских дипломатов. По его словам, полиция Чехии с самого начала знала, как выглядят двое мужчин, которых связывают со взрывами во Врбетице, их зафиксировала видеокамера.

Высылка дипломатов

Напомним, 17 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел, заявил о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

Полиция Чехии заявила, что разыскивает предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Там уточнили, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 числа, они были в Злинском крае в Чехии (там находится село Врбетице).

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Тогда взорвались боеприпасы, которые хранились на двух складах, арендованных компанией Imex Group. В результате погибли два человека. Боеприпасы, хранившиеся на других складах во Врбетице, были вывезены. Всего склады арендовали четыре компании.