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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестные открыли огонь в ТЦ американского города Омаха В США вторая стрельба за сутки. Неизвестные открыли огонь в торговом центре американского города Омаха, штат Небраска. В результате нападения пострадала молодая...

В США вторая стрельба за сутки. Неизвестные открыли огонь в торговом центре американского города Омаха, штат Небраска. В результате нападения пострадала молодая пара: мужчина скончался в больнице, женщина отделалась легким ранением. По данным правоохранителей, нападавших было двое, они скрылись с места преступления.Тем временем, в стране не утихают митинги. На массовые беспорядки выходят уже не только жители Миннесоты. Волна протестов стремительно охватывает всю Америку. Ненадолго полицейским все же удается разгонять толпы протестующих. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки.Демонстранты выступают против неправомерных убийств, лишения свободы и криминализации афроамериканцев. Все они призывают к правосудию после гибели 20-летнего Данте Райта. Напомним, при его задержании сотрудница полиции перепутала электрошокер и пистолет.