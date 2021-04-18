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Авторитарная демократия по-французски - штраф и лишение свободы за фото или видео полицейского

19.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В тот же день, когда депутаты приняли законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", закон о "глобальной безопасности" или, как его называют местные жители "мечта неофашистов", принимает Национальное собрание Франции. Некоторые его положения, напомним, уже спровоцировали волну протестов в стране. Общественники заявляли про ущемление гражданских свобод. 

Против закона выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что репортеры и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, это приведет к полицейскому насилию.

Авторитарная демократия по-французски - штраф и лишение свободы за фото или видео полицейского


Сенат переписал текст, правда, легче от этого не стало. Теперь наказание ждет лишь тех, кто распространял кадры с "очевидной целью нанести вред силовикам". Но это лишь декорация компромисса с народом. На деле - право трактовать термин "провокация по установлению личности" предоставлено суду. 

И здесь самое интересное - цифры! Штраф за публикацию фото или видео полицейского - 75 тысяч евро или лишение свободы сроком до 5 лет. Вот такая получается, авторитарная демократия по-французски. 

Столь жесткая цензура в, казалось бы, демократической стране напрягла не только журналистов и правозащитников, но и простых французов, которые все чаще жалуются на неоправданную жестокость местных силовиков.

 
 
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В тот же день, когда депутаты приняли законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", закон о "глобальной безопасности" или, как его называют местные жители...
 
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