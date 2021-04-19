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Навального переводят из колонии в больницу
19.04.2021 13:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена в другой колонии. Об этом сообщается на
«Комиссией врачей было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным». Врачи с согласия Навального назначили ему витаминную терапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.
Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд
Навальный объявил голодовку 31 марта, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика.
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В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным». Врачи с согласия Навального назначили ему витаминную терапию, его каждый день...
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