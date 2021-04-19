ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отказал двигатель. На пляж во Флориде совершил аварийную посадку самолет 1945 года

19.04.2021 17:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экстремальное видео, которое сняли очевидцы на пляже Коко-Бич во Флориде. На нем видно, как огромный самолет летит прямо над водой недалеко от отдыхающих и в какой-то момент садится на воду.

Как позже выяснилось, торпедоносец 1945 года совершил аварийную посадку. Раритетный самолет должен был принять участие в местном авиашоу, однако в пути у него отказал двигатель. Летчик хотел добраться до ближайшего аэродрома, но решил все-таки посадить воздушное судно на воду. Сам пилот не пострадал, как и изумленные очевидцы. Между тем, теперь самолет ожидает долгий ремонт.

TBM-3U Avenger 1945 года постройки принадлежит флоридской компании Valiant Art Command. После 18 лет реставрации он был возвращен в летное состояние в январе 2020 года. По иронии судьбы, восстановленный самолет получил окраску командира звена пяти Avenger, пропавших в 1945 году в Бермудском треугольнике.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
38-я годовщина фестиваля воздушных змеев в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by