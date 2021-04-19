Отказал двигатель. На пляж во Флориде совершил аварийную посадку самолет 1945 года

Источник материала: Tut.by

Экстремальное видео, которое сняли очевидцы на пляже Коко-Бич во Флориде. На нем видно, как огромный самолет летит прямо над водой недалеко от отдыхающих и в какой-то момент садится на воду.

Как позже выяснилось, торпедоносец 1945 года совершил аварийную посадку. Раритетный самолет должен был принять участие в местном авиашоу, однако в пути у него отказал двигатель. Летчик хотел добраться до ближайшего аэродрома, но решил все-таки посадить воздушное судно на воду. Сам пилот не пострадал, как и изумленные очевидцы. Между тем, теперь самолет ожидает долгий ремонт.

TBM-3U Avenger 1945 года постройки принадлежит флоридской компании Valiant Art Command. После 18 лет реставрации он был возвращен в летное состояние в январе 2020 года. По иронии судьбы, восстановленный самолет получил окраску командира звена пяти Avenger, пропавших в 1945 году в Бермудском треугольнике.