Боррель заявил о «самом масштабном в истории» скоплении российских войск около Украины

Источник материала: Tut.by

В ЕС считают, что размещение российских военных у границ с Украиной является «самым масштабным в истории». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК .



Фото: Reuters

По его словам, на границе с Украиной было развернуто свыше 150 тысяч военных, а также полевые госпитали. «Это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. Очевидно, что это причина для беспокойства. Когда вы размещаете много солдат, в любой момент может возникнуть искра [конфликта]», — сказал он. Боррель отказался раскрывать источник информации о численности российских военных.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

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В марте 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Возобновились обстрелы, бессрочное перемирие, которое было объявлено летом 2020 года, было сорвано.

8 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала о стягивании к украинской границе «максимального с 2014 года» числа российских войск.

В свою очередь, в Кремле отвечали на подобные сообщения, что российская армия может передвигаться на территории страны по тем маршрутам, по которым считает нужным. Представитель президента Дмитрий Песков уточнял, что движение российских войск не несет угрозы другим государствам. «Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом», — говорил Песков.

14 апреля в Черном море и около границы Украины начались военные учения российского флота. В них были задействованы фрегат «Адмирал Макаров», ракетные и десантные корабли, а также самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота. В тот же день Украина провела артиллерийские и танковые учения на границе с Крымом. Согласно легенде, линию украинской обороны пыталось прорвать танковое подразделение при поддержке пехоты. На это должны были отреагировать танковый резерв, а также противотанковая артиллерия.

16 апреля президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию. По ее итогам они призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной. 19 апреля Боррель говорил, что в Евросоюзе уверены, что ситуация на украинской границе остается опасной. Там в очередной раз призвали Россию отвести свои войска от границы.