ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США не прекращаются протесты против полицейского насилия

19.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В США не прекращаются протесты против полицейского насилия. В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо. Запись с нагрудной камеры полицейского, который смертельно ранил подростка, недавно распространилась в Сети. Участники раскритиковали полицейское управление Чикаго за неправомерные действия на протяжении многих лет, особенно в районах проживания афро- и латиноамериканцев.

Жаркие выходные выдались в Вашингтоне. Там акция за права темнокожих переросла в потасовку с силовиками. В полицию полетели бутылки и фейерверки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протесты BLM не единственная проблема на улицах Америки. В стране настоящая эпидемия вооруженного насилия. Вот уже неделю чуть ли не каждый день приходят сообщения о стрельбе в тех или иных штатах. Сегодня стало известно о стрельбе в Луизиане. Пострадали 5 человек. ЧП произошло и на территории многоквартирного комплекса в Остине. Там мужчина убил трех человек. Сообщается, что это бывший полицейский. Конфликт, вероятно, произошел на бытовой почве.

Еще одного нападавшего ищут в Чикаго. Неизвестный у McDonald's несколько раз выстрелил в 7-летнюю девочку и ее отца. Малышка погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США не прекращаются протесты против полицейского насилия. В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо. Запись с нагрудной камеры полицейского, который...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Шанхае открылся крупнейший международный автосалон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by