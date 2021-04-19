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В США не прекращаются протесты против полицейского насилия
19.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В США не прекращаются протесты против полицейского насилия. В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо. Запись с нагрудной камеры полицейского, который смертельно ранил подростка, недавно распространилась в Сети. Участники раскритиковали полицейское управление Чикаго за неправомерные действия на протяжении многих лет, особенно в районах проживания афро- и латиноамериканцев.
Протесты BLM не единственная проблема на улицах Америки. В стране настоящая эпидемия вооруженного насилия. Вот уже неделю чуть ли не каждый день приходят сообщения о стрельбе в тех или иных штатах. Сегодня стало известно о стрельбе в Луизиане. Пострадали 5 человек. ЧП произошло и на территории многоквартирного комплекса в Остине. Там мужчина убил трех человек. Сообщается, что это бывший полицейский. Конфликт, вероятно, произошел на бытовой почве.
Еще одного нападавшего ищут в Чикаго. Неизвестный у McDonald's несколько раз выстрелил в 7-летнюю девочку и ее отца. Малышка погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
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В США не прекращаются протесты против полицейского насилия. В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо. Запись с нагрудной камеры полицейского, который...
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