Источник материала: БT

В США не прекращаются протесты против полицейского насилия. В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо. Запись с нагрудной камеры полицейского, который смертельно ранил подростка, недавно распространилась в Сети. Участники раскритиковали полицейское управление Чикаго за неправомерные действия на протяжении многих лет, особенно в районах проживания афро- и латиноамериканцев.



Жаркие выходные выдались в Вашингтоне. Там акция за права темнокожих переросла в потасовку с силовиками. В полицию полетели бутылки и фейерверки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протесты BLM не единственная проблема на улицах Америки. В стране настоящая эпидемия вооруженного насилия. Вот уже неделю чуть ли не каждый день приходят сообщения о стрельбе в тех или иных штатах. Сегодня стало известно о стрельбе в Луизиане. Пострадали 5 человек. ЧП произошло и на территории многоквартирного комплекса в Остине. Там мужчина убил трех человек. Сообщается, что это бывший полицейский. Конфликт, вероятно, произошел на бытовой почве.

Еще одного нападавшего ищут в Чикаго. Неизвестный у McDonald's несколько раз выстрелил в 7-летнюю девочку и ее отца. Малышка погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.