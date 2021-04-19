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Бабиш: Взрыв во Врбетице не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию

20.04.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.


Фото: Reuters

«Россия не нападала на Чехию. Агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России», — цитирует Бабиша издание Zpravy.

«Я хочу еще раз повторить, что это был не акт государственного терроризма, а нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием», — приводит слова Бабиша Novinky.

В то же время премьер отметил, что такие операции «недопустимы на территории суверенного государства». «Мне очень жаль, что погибли два наших соотечественника», — добавил он.

Бабиш также повторил версию чешской полиции, по которой взрыв должен был произойти после того, как партия оружия была доставлена в Болгарию. Поэтому он охарактеризовал операцию как проваленную.

Премьер также заявил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице не будет опубликован, хотя накануне он предполагал, что этот документ может быть представлен общественности.

Генпрокурор Павел Земан заявил, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к делу Скрипалей. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка обвиняла в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Боширов и Петров это отрицали и называли себя туристами.

Полиция полагает, что эти два человека с 11 до 16 октября 2014 года находились на территории Чехии — сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском краях. Кроме российских паспортов на имя Боширова и Петрова они использовали молдавский паспорт на имя Николая Попы и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова. Конкретных доказательств причастности Петрова и Боширова ко взрывам чешская сторона не предоставила.

Взрывы на складе произошли сначала 16 октября, а затем 3 декабря 2014 года. Проверка и очистка территории от боеприпасов заняла несколько лет. В результате были уничтожены склады 16 и 12, на которых хранилось в общей сложности около 150 т боеприпасов. Их арендовала частная фирма Imex Group. По данным Novinky, груз предназначался для болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который поставлял вооружения, предположительно, в Украину, Сирию и другие страны. Очистка территории от разлетевшихся боеприпасов продолжалась несколько лет и завершилась в октябре 2020 года.

В 2015 году Гебрева, его сына и коллегу пытались отравить. Согласно расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, отравление Гебрева было организовано «группой отравителей ГРУ». 21 февраля заочные обвинения прокуратура Болгарии предъявила трем россиянам — Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову. Расследователи утверждали, что настоящие имена россиян — Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Петр Борисов соответственно. Москва все обвинения в свой адрес отрицала.

После заявлений о причастности россиян к взрывам во Врбетице между Россией и Чехией разгорелся дипломатический скандал: Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками спецслужб. В ответ Москва выслала 20 сотрудников диппредставительства Чехии. В разгар скандала правительство Чехии решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от строительства нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Проект оценивается в € 6 млрд, в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС остаются американская, французская и южнокорейская компании.

АЭС «Дукованы» построил в 1970—1980-е годы Советский Союз в рамках договора с Чехословакией. Электростанция покрывает более 20% потребления энергии в стране. На 2029 год запланировано начало строительства нового энергоблока, которое должно завершиться в 2036 году.

 
 
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Взорвавшиеся в 2014 году боеприпасы принадлежали частной фирме, поэтому произошедшее не является нападением на страну, заявил чешский премьер. Прокурор же...
 
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