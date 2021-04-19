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Бабиш: Взрыв во Врбетице не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию
20.04.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году не был ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
«Россия не нападала на Чехию. Агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России», — цитирует Бабиша издание
«Я хочу еще раз повторить, что это был не акт государственного терроризма, а нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием», — приводит слова Бабиша
В то же время премьер отметил, что такие операции «недопустимы на территории суверенного государства». «Мне очень жаль, что погибли два наших соотечественника», — добавил он.
Бабиш также повторил версию чешской полиции, по которой взрыв должен был произойти после того, как партия оружия была доставлена в Болгарию. Поэтому он охарактеризовал операцию как проваленную.
Премьер также заявил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице не будет опубликован, хотя накануне он предполагал, что этот документ может быть представлен общественности.
Генпрокурор Павел Земан заявил, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к делу Скрипалей. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка обвиняла в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Боширов и Петров это отрицали и называли себя туристами.
Полиция полагает, что эти два человека с 11 до 16 октября 2014 года находились на территории Чехии — сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском краях. Кроме российских паспортов на имя Боширова и Петрова они использовали молдавский паспорт на имя Николая Попы и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова. Конкретных доказательств причастности Петрова и Боширова ко взрывам чешская сторона не предоставила.
Взрывы на складе произошли сначала 16 октября, а затем 3 декабря 2014 года. Проверка и очистка территории от боеприпасов заняла несколько лет. В результате были уничтожены склады 16 и 12, на которых хранилось в общей сложности около 150 т боеприпасов. Их арендовала частная фирма Imex Group. По данным Novinky, груз предназначался для болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который поставлял вооружения, предположительно, в Украину, Сирию и другие страны. Очистка территории от разлетевшихся боеприпасов продолжалась несколько лет и
В 2015 году Гебрева, его сына и коллегу пытались отравить. Согласно
После заявлений о причастности россиян к взрывам во Врбетице между Россией и Чехией разгорелся дипломатический скандал: Чехия объявила о высылке
АЭС «Дукованы» построил в 1970—1980-е годы Советский Союз в рамках договора с Чехословакией. Электростанция покрывает более 20% потребления энергии в стране. На 2029 год запланировано начало строительства нового энергоблока, которое должно завершиться в 2036 году.
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Взорвавшиеся в 2014 году боеприпасы принадлежали частной фирме, поэтому произошедшее не является нападением на страну, заявил чешский премьер. Прокурор же...
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