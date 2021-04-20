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Госдеп обеспокоен блокировкой Керченского пролива

20.04.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены планами России приостановить осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод РФ и считают их «неспровоцированной эскалацией». Это утверждается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Соединенные Штаты выражают свою глубокую обеспокоенность планами России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря», — отмечается в нем. «Это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать [ситуацию] на Украине», — утверждает американское внешнеполитическое ведомство.

В Госдепартаменте отмечают также, что это развитие событий «вызывает особенное беспокойство» у Вашингтона «на фоне вызывающих доверие сообщений о наращивании военного присутствия России» на границе с Украиной.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Россия ранее неоднократно адресовала вопросы США, с какой целью американские военные корабли заходят в акваторию Черного моря.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

 
 
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В Госдепартаменте отмечают также, что это развитие событий «вызывает особенное беспокойство» у Вашингтона «на фоне вызывающих доверие сообщений о наращивании...
 
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