Стал известен кандидат в канцлеры Германии от консерваторов

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В Германии уже известен кандидат в канцлеры от консерваторов. После Ангелы Меркель правящую партию возглавит Армин Лашет. Его кандидатуру однопартийцы поддержали на голосовании в правлении Христианско-демократического союза. Обсуждения продолжались шесть часов и закончились только ночью. Лашету 60 лет, он юрист, и с 2017 года руководит регионом Северный Рейн-Вестфалия. Его главный соперник на выборах - кандидат из партии "Зеленых", которая, кстати, впервые за 40 лет выдвинула своего кандидата в канцлеры. Окончательный выбор жители Германии сделают на голосовании в парламент 26 сентября.