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Экологическая катастрофа под Киевом
20.04.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки. Более 400 метров оказались засорены строительным мусором и бытовыми отходами. Местные службы завели уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Образцы неизвестного химиката отправлены на судебную экспертизу.
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Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки....
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