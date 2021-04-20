﻿ Экологическая катастрофа под Киевом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экологическая катастрофа под Киевом

20.04.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки. Более 400 метров оказались засорены строительным мусором и бытовыми отходами. Местные службы завели уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Образцы неизвестного химиката отправлены на судебную экспертизу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки....
 
Новости дня
Новости в мире
 
Более 700 человек погибли на протестах в Мьянме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by