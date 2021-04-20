ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией

20.04.2021 15:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россия ограничила полеты авиации над южной частью Крыма и прилегающей акваторией Черного поря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное сообщение для пилотов (NOTAM).


Фото: Reuters

«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует документ агентство.

Согласно данным NOTAM, в зону ограничений входит воздушное пространство над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии. Также закрывается для полетов зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

На прошлой неделе Минобороны России уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. МИД Украины называл это решение «нарушением норм и принципов международного права». Озабоченность в связи с ограничением мореплавания высказывали Вашингтон и НАТО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе Минобороны России уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Скончался на поле боя». Умер один из рекордсменов нахождения у власти, президент Чада Идрис Деби
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by