Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией

Источник материала: Tut.by

Россия ограничила полеты авиации над южной частью Крыма и прилегающей акваторией Черного поря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное сообщение для пилотов (NOTAM).



Фото: Reuters

«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует документ агентство.

Согласно данным NOTAM, в зону ограничений входит воздушное пространство над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии. Также закрывается для полетов зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

На прошлой неделе Минобороны России уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. МИД Украины называл это решение «нарушением норм и принципов международного права». Озабоченность в связи с ограничением мореплавания высказывали Вашингтон и НАТО.