|
Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией
20.04.2021 15:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия ограничила полеты авиации над южной частью Крыма и прилегающей акваторией Черного поря. Об этом сообщает
«Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов», — цитирует документ агентство.
Согласно данным NOTAM, в зону ограничений входит воздушное пространство над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии. Также закрывается для полетов зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
На прошлой неделе Минобороны России уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. МИД Украины называл это решение «нарушением норм и принципов международного права». Озабоченность в связи с ограничением мореплавания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе Минобороны России уже приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)