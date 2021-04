В Индии слепая мать не могла спасти ребенка, упавшего на рельсы. Вот кто ей помог

Источник материала: Tut.by

Инцидент, который мог закончится трагично, произошел в Индии в минувшую субботу, 17 апреля. Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Вангани (пригород Мумбаи) запечатлели, как 6-летний ребенок, который шел с матерью по перрону, оступившись, упал на рельсы перед идущим поездом. Женщина (как выяснилось после — слепая) попыталась затащить сына обратно, но не справилась. В этот момент ситуацию разрешил стрелочник, оказавшийся неподалеку.