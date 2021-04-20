ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индии слепая мать не могла спасти ребенка, упавшего на рельсы. Вот кто ей помог

20.04.2021 16:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент, который мог закончится трагично, произошел в Индии в минувшую субботу, 17 апреля. Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Вангани (пригород Мумбаи) запечатлели, как 6-летний ребенок, который шел с матерью по перрону, оступившись, упал на рельсы перед идущим поездом. Женщина (как выяснилось после — слепая) попыталась затащить сына обратно, но не справилась. В этот момент ситуацию разрешил стрелочник, оказавшийся неподалеку.

Опоздай работник станции хоть на несколько секунд, трагедии было бы не избежать, ведь машинист поезда не успевал затормозить. Сообщается, что за спасение ребенка Маюр Шелхе удостоен похвалы от Министра железнодорожного транспорта Индии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работник, спасший мальчика, заслужил похвалу Министра железнодорожных путей Индии.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by