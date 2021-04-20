В Индии слепая мать не могла спасти ребенка, упавшего на рельсы. Вот кто ей помог

Источник материала: Tut.by

Инцидент, который мог закончится трагично, произошел в Индии в минувшую субботу, 17 апреля. Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Вангани (пригород Мумбаи) запечатлели, как 6-летний ребенок, который шел с матерью по перрону, оступившись, упал на рельсы перед идущим поездом. Женщина (как выяснилось после — слепая) попыталась затащить сына обратно, но не справилась. В этот момент ситуацию разрешил стрелочник, оказавшийся неподалеку.

Excellent work done by Central Railway Mumbai Division Mr Mayur Shelkhe (Pointsman) who saved the life of a child who lost his balance while walking on platform no. 2 at Vangani station. pic.twitter.com/ofXWR7qGtO — Central Railway (@Central_Railway) April 19, 2021

Опоздай работник станции хоть на несколько секунд, трагедии было бы не избежать, ведь машинист поезда не успевал затормозить. Сообщается, что за спасение ребенка Маюр Шелхе удостоен похвалы от Министра железнодорожного транспорта Индии.