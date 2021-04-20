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В Индии слепая мать не могла спасти ребенка, упавшего на рельсы. Вот кто ей помог
20.04.2021 16:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент, который мог закончится трагично, произошел в Индии в минувшую субботу, 17 апреля. Камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции Вангани (пригород Мумбаи) запечатлели, как 6-летний ребенок, который шел с матерью по перрону, оступившись, упал на рельсы перед идущим поездом. Женщина (как выяснилось после — слепая) попыталась затащить сына обратно, но не справилась. В этот момент ситуацию разрешил стрелочник, оказавшийся неподалеку.
Опоздай работник станции хоть на несколько секунд, трагедии было бы не избежать, ведь машинист поезда не успевал затормозить. Сообщается, что за спасение ребенка Маюр Шелхе удостоен похвалы от Министра железнодорожного транспорта Индии.
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Работник, спасший мальчика, заслужил похвалу Министра железнодорожных путей Индии.
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