«Что я сделала не так?» Власти Дании лишают вида на жительство сирийских беженцев

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года Раван Бертави, 22-летняя сирийская беженка, живущая в Дании с 2015 года, как обычно, пришла на работу в свою смену на склад косметической компании. Там она обнаружила, что ее пропуск не работает. Раван обратилась к менеджеру, а тот показал ей только что полученное электронное письмо от датской иммиграционной службы. Ее статус беженца аннулирован вместе с правом на работу, и ей придется покинуть страну.



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Такие же письма получила вся ее семья, включая трехлетнего Адама, который родился в Дании. «Сестра вашей матери живет в Сирии, и она сможет помочь вам с вашей реинтеграцией в сирийское общество», — написали датские иммиграционные власти в письме ребенку. Эта история, описанная журналистами Wall Street Journal, похожа на истории сотен сирийских беженцев, которые сейчас живут в Дании.

На последних выборах в 2019 году на выборах в Дании победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, которые заняли жесткую позицию в отношении мигрантов. В 2020 году власти страны приняли решение об аннулировании временного вида на жительство для сирийских беженцев, ссылаясь на то, что ситуация в Дамаске достаточно безопасна для возвращения домой.

Вид на жительство отозвали уже у почти 200 беженцев из Дамаска, еще около 300 дел находятся на пересмотре. Всего в стране сейчас проживает 35 тысяч мигрантов из Сирии, половина из них приехала в страну в 2015 году.

Широкая общественная дискуссия вокруг изменений в иммиграционной политике началась в Дании после того, как 19-летняя Ая Абу-Дахер рассказала свою историю по телевидению. Бегло говорящая по-датски девушка, едва сдерживая слезы, спрашивала, что она сделала не так. Недавно ей сообщили, что ее вид на жительство, срок действия которого истек в конце января, продлеваться не будет.

Сейчас Ая Абу-Дахер — отличница, как описывает ее директор средней школы в Нюборге — проводит кампанию за то, чтобы ее семье разрешили остаться.

«Политика правительства одобрена и действует, и я не отступлюсь», — сказал министр по делам иммиграции и интеграции, социал-демократ Маттиас Тесфайе после того, как история Айя Абу-Дахер была показана в эфире.

«Дания была открытой и честной с первого дня. Мы ясно давали понять сирийским беженцам, что их вид на жительство является временным и что разрешение может быть аннулировано, если ситуация в их стране перестанет быть опасной для их жизней», — сказал Тесфайе агентству AFP.

Что сейчас происходит в Сирии?

Война в Сирии началась в 2011 году, когда сирийцы вышли на улицы требовать демократии. Конфликт, в который ввязались другие страны Ближнего Востока, Россия, Турция и Запад, перерос в острейший гуманитарный кризис современности.

Сейчас конфликт фактически заморожен, с марта прошлого года боевые действия почти не ведутся. Но пока нет политического урегулирования, нельзя считать войну завершенной. Страна поделена на четыре зоны влияния.

Президент Башар Асад контролирует две трети сирийской территории, в том числе все восемь главных городов — это Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Латакия, Тартус, Дераа и Дейр-эз-Зор.

Северо-восток находится в руках курдской коалиции, которую поддерживают США. Северо-запад контролируют повстанческие группировки, связанные с Турцией.

В Идлибе все еще остаются повстанческие силы, среди которых джихадисты суннитской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой». Там же присутствуют и турецкие силы.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже заявило, что не считает недавнее улучшение безопасности в некоторых частях Сирии достаточно фундаментальным, стабильным или долговременным, чтобы оправдать прекращение международной защиты для любой группы беженцев.

Правозащитная группа Amnesty International также считает поведение властей Дании тревожным.

«Дания продолжает посылать сигналы о том, что они не хотят видеть в стране лиц, ищущих убежища, и пугает тех, кто уже находится здесь, чтобы они возвращались в свои страны, даже когда это небезопасно», — заявила в интервью AFP старший советник Amnesty в Дании Лиза Блинкенберг.

В Дании сейчас действует программа «Ноль ищущих убежища».

«Мало того, что Дания — худшее место в Европе для беженцев, поведение ее властей говорит об отсутствии солидарности и желании разделить тяжесть решения проблемы с другими европейскими странами, которые продолжают принимать беженцев», — говорит Нильс-Эрик Хансен, юрист, специализирующийся на вопросах миграции, который представляет интересы Аи Абу-Дахер.

При этом Дания не может просто взять и выслать лишенных вида на жительство беженцев обратно в Сирию. Страна разорвала дипломатические отношения с сирийским режимом десять лет назад, когда началась гражданская война.

Вместо этого лишенных статуса насильно перемещают в лагеря для беженцев. Им предоставляют жилье, но они не могут работать или учиться и даже самостоятельно готовить себе еду. Их просто кормят три раза в день.

По словам правозащитников, такая политика направлена ​​на то, чтобы вынудить сирийцев добровольно вернуться в Сирию. Тем сирийцам, которые все-таки согласятся уехать из Дании, правительство выплачивает деньги. В 2020 году гранты для добровольных репатриантов приняли 137 сирийцев.

Семья Раван Бертави подала апелляцию на решение датского правительства аннулировать их виды на жительства. Суд назначен на 12 мая 2021 года. 16 мая у Раван Бертави и ее 20-летнего брата экзамены на получение среднего образования.

«Даже если меня вынудят уехать, я хочу хотя бы получить диплом», — говорит девушка.

Шансов на то, что они выиграют апелляцию, немного, но они есть. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2020 году 94 сирийца лишились права на жительство, но 30 из них смогли успешно оспорить это решение.

Сирийцы по всей Европе опасаются, что Дания может стать примером для других стран, пытающихся сократить количество беженцев.

В марте 2021 года министр внутренних дел Австрии сообщил, что его правительство внимательно следит за политикой Дании и может в конечном итоге рассмотреть вопрос о депортации сирийцев.

Германия, где сейчас находится 800 тыс. сирийских беженцев, в этом году сняла запрет на депортацию в Сирию сирийцев, преступивших закон.