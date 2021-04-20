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Огненная катастрофа на юге Африки. Возле Кейптауна продолжает гореть лес. Огнем охвачено более 500 гектаров. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя стремительно разгорается. Идет эвакуация населения. Плотный дым накрыл почти весь город. С огнем борются около 5 тысяч пожарных, им помогают добровольцы. С воздуха ликвидируют пожар и вертолеты.



По одной из версий, причина катастрофы - поджог. Уже задержан подозреваемый. Накануне сгорели общежитие и библиотека университета. Огнем уничтожена и старинная мельница 18 века.