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Огненная катастрофа на юге Африки
21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Огненная катастрофа на юге Африки. Возле Кейптауна продолжает гореть лес. Огнем охвачено более 500 гектаров. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя стремительно разгорается. Идет эвакуация населения. Плотный дым накрыл почти весь город. С огнем борются около 5 тысяч пожарных, им помогают добровольцы. С воздуха ликвидируют пожар и вертолеты.
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Огненная катастрофа на юге Африки. Возле Кейптауна продолжает гореть лес. Огнем охвачено более 500 гектаров. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя стремительно...
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