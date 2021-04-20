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ВОЗ: распространение вакцин идет неравномерно

21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В мире процесс массовой вакцинации идет неравномерно. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Несправедливый выкуп препаратов богатыми государствами приведет к дискриминации жителей бедных стран. Впрочем, по словам гендиректора ВОЗ, болезнь можно окончательно взять под контроль в течение нескольких месяцев.

Тедрос Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо. ВОЗ заинтересована в передаче технологий создания вакцин с целью увеличения производства препаратов в странах с низким и средним уровнем дохода.

Усталость от карантина

Между тем количество новых случаев заражения COVID-19 в мире растет уже восьмую неделю. Впрочем, в Европе не теряют надежды спасти туристический сезон. Италия намерена открыться уже летом. Сами жители устали от карантина, в стране каждый день вспыхивают акции протеста. Больше всего недовольны рестораторы: жесткие меры убивают их бизнес. Накануне они заблокировали шоссе между Флоренцией и Ареццо. Некоторые водители пытались проехать через демонстрантов, в итоге несколько протестующих ранены.

 
 
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В мире процесс массовой вакцинации идет неравномерно. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Несправедливый выкуп препаратов богатыми государствами...
 
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