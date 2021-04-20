|
ВОЗ: распространение вакцин идет неравномерно
21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В мире процесс массовой вакцинации идет неравномерно. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Несправедливый выкуп препаратов богатыми государствами приведет к дискриминации жителей бедных стран. Впрочем, по словам гендиректора ВОЗ, болезнь можно окончательно взять под контроль в течение нескольких месяцев.
Усталость от карантинаМежду тем количество новых случаев заражения COVID-19 в мире растет уже восьмую неделю. Впрочем, в Европе не теряют надежды спасти туристический сезон. Италия намерена открыться уже летом. Сами жители устали от карантина, в стране каждый день вспыхивают акции протеста. Больше всего недовольны рестораторы: жесткие меры убивают их бизнес. Накануне они заблокировали шоссе между Флоренцией и Ареццо. Некоторые водители пытались проехать через демонстрантов, в итоге несколько протестующих ранены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире процесс массовой вакцинации идет неравномерно. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Несправедливый выкуп препаратов богатыми государствами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)