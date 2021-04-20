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Интерес украинских СМИ к сегодняшней встрече депутата Шевченко с Президентом Беларуси
21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Позиция Беларуси всегда вызывает интерес. Настолько, что украинские журналисты с пристрастием пытались разузнать подробности разговора у вернувшегося со встречи депутата Шевченко. Вот фрагмент интервью (видео).
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Позиция Беларуси всегда вызывает интерес. Настолько, что украинские журналисты с пристрастием пытались разузнать подробности разговора у вернувшегося со встречи...
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