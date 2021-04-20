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Сотни человек пришли к зданию суда в Миннеаполисе, где слушается дело об убийстве полицейским афроамериканца

21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Водометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны озвучить решение по делу об убийстве полицейским афроамериканца. Обсуждения в первый день продолжались почти четыре часа, но достичь единого мнения так и не удалось. Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Джорджа Флойда при его задержании. Сейчас центр города выглядит так: колючая проволока, заколоченные здания и металлический забор.

Протесты в Миннеаполисе не утихают

Город патрулируют более 3 тысяч солдат Нацгвардии и правоохранителей. Но даже усиление безопасности не останавливает протестующих.
 
 
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Водометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны...
 
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