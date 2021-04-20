Источник материала: БT

Протесты в Миннеаполисе не утихают

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотни человек пришли к зданию суда в Миннеаполисе, где слушается дело об убийстве полицейским афроамериканца Водометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны...

Водометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны озвучить решение. Обсуждения в первый день продолжались почти четыре часа, но достичь единого мнения так и не удалось. Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Джорджа Флойда при его задержании. Сейчас центр города выглядит так: колючая проволока, заколоченные здания и металлический забор.Город патрулируют более 3 тысяч солдат Нацгвардии и правоохранителей. Но даже усиление безопасности не останавливает протестующих.