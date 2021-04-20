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Сотни человек пришли к зданию суда в Миннеаполисе, где слушается дело об убийстве полицейским афроамериканца
21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВодометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны озвучить решение
Протесты в Миннеаполисе не утихаютГород патрулируют более 3 тысяч солдат Нацгвардии и правоохранителей. Но даже усиление безопасности не останавливает протестующих.
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Сотни человек пришли к зданию суда в Миннеаполисе, где слушается дело об убийстве полицейским афроамериканца
Водометами, слезоточивым газом и дубинками встретили полицейские демонстрантов в Миннеаполисе. Сотни человек пришли к зданию суда: на днях присяжные должны...
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