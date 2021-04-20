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ВОЗ заявила о неравенстве распределения вакцин
21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число зараженных в мире превысило 142,5 миллиона человек. Мировое сообщество уповает на массовую вакцинацию. Правда, ее процесс идет неравномерно. Это
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Число зараженных в мире превысило 142,5 миллиона человек. Мировое сообщество уповает на массовую вакцинацию. Правда, ее процесс идет неравномерно. Это заявили во...
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