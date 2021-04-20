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ВОЗ заявила о неравенстве распределения вакцин

21.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число зараженных в мире  превысило 142,5 миллиона человек. Мировое сообщество уповает на массовую вакцинацию. Правда, ее процесс идет неравномерно. Это заявили во Всемирной организации здравоохранения. Несправедливый выкуп препаратов богатыми государствами приведет к дискриминации жителей бедных стран.

Тем не менее в Европе не теряют надежду спасти туристический сезон. Италия намерена открыться для приезжающих уже летом. 

Греция настроена вернуть приток путешественников. Страна ускоряет массовую вакцинацию, особенно на курортных островах. Ранее власти ослабили правила въезда. Для лиц, приезжающих из Евросоюза, отменили обязательный карантин.

 
 
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Число зараженных в мире  превысило 142,5 миллиона человек. Мировое сообщество уповает на массовую вакцинацию. Правда, ее процесс идет неравномерно. Это заявили во...
 
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