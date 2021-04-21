ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чехия в среду вышлет еще несколько российских дипломатов

21.04.2021 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 21 апреля Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В это же время власти Чехии сообщат российскому послу о высылке новой группы дипломатов, сообщает издание Seznam со ссылкой на источники.


Посольство России в Праге. Фото: Reuters

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно возглавляющий чешский МИД, пригласил в среду на встречу посла РФ в Праге Александра Змеевского. По информации Seznam, в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа. Предположительно им станет Якуб Кулганек. После его назначения «в российском посольстве будет объявлена очередная чистка», утверждают источники издания. Они добавили, что посла РФ чешские власти высылать не планируют.

Сейчас в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в посольстве Чехии в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.

На прошлой неделе Чехия обвинила РФ в причастности к взрыву на чешских складах с боеприпасами в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Взрыв в чешской деревне Врбетице произошел 16 октября 2014 года, в результате было уничтожено 58 тонн боеприпасов, погибли два человека. СМИ утверждают, что к взрыву причастны не менее шести сотрудников ГРУ. Чехия призывала ЕС и НАТО также выслать офицеров российских спецслужб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Seznam, в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа. Предположительно им станет Якуб Кулганек. После его назначения «в российском...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Правозащитники заявили, что число казней в мире в 2020 году стало самым низким за 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by