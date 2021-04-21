Чехия в среду вышлет еще несколько российских дипломатов

Источник материала: Tut.by

Днем 21 апреля Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В это же время власти Чехии сообщат российскому послу о высылке новой группы дипломатов, сообщает издание Seznam со ссылкой на источники.



Посольство России в Праге. Фото: Reuters

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно возглавляющий чешский МИД, пригласил в среду на встречу посла РФ в Праге Александра Змеевского. По информации Seznam, в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа. Предположительно им станет Якуб Кулганек. После его назначения «в российском посольстве будет объявлена очередная чистка», утверждают источники издания. Они добавили, что посла РФ чешские власти высылать не планируют.

Сейчас в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в посольстве Чехии в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.

На прошлой неделе Чехия обвинила РФ в причастности к взрыву на чешских складах с боеприпасами в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов . Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов .

Взрыв в чешской деревне Врбетице произошел 16 октября 2014 года, в результате было уничтожено 58 тонн боеприпасов, погибли два человека. СМИ утверждают, что к взрыву причастны не менее шести сотрудников ГРУ. Чехия призывала ЕС и НАТО также выслать офицеров российских спецслужб.