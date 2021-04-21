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Стрельба в супермаркете в Нью-Йорке
21.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Очередная стрельба в США произошла в Нью-Йорке. Мужчина открыл огонь в супермаркете в районе Лонг-Айленд. Один человек погиб, двое ранены. После нападения преступник скрылся. Стрелка разыскивали порядка 150 полицейских. Вскоре мужчину арестовали - им оказался 31-летний Габриель Уилсон. СМИ сообщают, что стрелявший мог быть бывшим сотрудником магазина. Мотивы нападения выясняются.
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Очередная стрельба в США произошла в Нью-Йорке. Мужчина открыл огонь в супермаркете в районе Лонг-Айленд. Один человек погиб, двое ранены. После нападения...
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