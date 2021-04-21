ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа

21.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Депутаты Европарламента достигли неофициального соглашения по климатическому законодательству в Союзе. Теперь Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа.

Паскаль Канфин, председатель комитета Европарламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов: Мы собираемся идти в 2,5 раза быстрее в текущем десятилетии по сравнению с 2010-ми годами. Это как если бы мы ехали на машине и ранее наша скорость была 50 километров в час, то сейчас мы поедем 125 километров в час. Мы намерены значительно ускорить борьбу с изменением климата.Меры приняты в рамках стратегии перехода к климатической нейтральности. В законопроект включены и конкретные действия предприятий и граждан для улучшения экологического состояния региона. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Европарламента достигли неофициального соглашения по климатическому законодательству в Союзе. Теперь Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Россия высылает 10 сотрудников посольства США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by