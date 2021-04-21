|
Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа
21.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Депутаты Европарламента достигли неофициального соглашения по климатическому законодательству в Союзе. Теперь Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа
Депутаты Европарламента достигли неофициального соглашения по климатическому законодательству в Союзе. Теперь Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)