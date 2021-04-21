ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полиция Германии пресекла протесты против карантина

21.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О новостях в мире. Тысячи людей вышли на улицы Берлина против так называемого закона защиты от инфекций. Принятый бундестагом проект предполагает серьезное ужесточение карантина. Уставшие от локдауна люди собрались возле здания парламента. Они попытались перекрыть дороги, но полиция жестко пресекла их действия. Применяли и перцовые баллончики. Для разгона было задействовано более 2 тысяч стражей. Есть задержанные.

Теперь по закону власти по всей стране в любой момент смогут ввести ночной комендантский час, ограничить личные контакты людей, закрыть магазины, а также культурные и спортивные объекты. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О новостях в мире. Тысячи людей вышли на улицы Берлина против так называемого закона защиты от инфекций. Принятый бундестагом проект предполагает серьезное...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by