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Мы должны рассматривать причину смерти, чтобы определить, умер ли мистер Флойд исключительно от асфиксии или были другие способствующие этому факторы.Предпосылки были еще до приезда полиции: прием препаратов и наркотиков внутрь, плохое, больное сердце, гипертония. Все это существовало у мистера Флойда до приезда мистера Шовена. Так какую роль в его смерти сыграла борьба с полицией?

Сегодня присяжные в Миннесоте признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года. Это было убийство при свете дня, оно сорвало занавес, чтобы весь мир увидел системный расизм в нашей стране. Это пятно на душе нашей страны, колено на шее правосудия для чернокожих американцев. Сегодняшний приговор - это шаг вперед.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-полицейский признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда Это уже США со своей попыткой не установить справедливость, а с надеждой любым путем остановить беспорядки и протесты. Экс-полицейского Дерека Шовина признали...

Это уже США со своей попыткой не установить справедливость, а с надеждой любым путем остановить беспорядки и протесты. Экс-полицейского Дерека Шовинав убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Присяжные вынесли вердикт всего через два дня, учитывая жесткое политическое давление со стороны властей и улицы в лице сторонников движения BLM.А прокуроры утверждали, что если Шовина оправдают, Америку будет ждать волна погромов. Детали в следующем сюжете.Вся Америка, затаив дыхание, следила за судебным процессом над бывшим копом Дереком Шовиным. Его обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть год назад вызвала волну масштабных протестов движения BLM. Присяжные принимали решение в непростых условиях постоянного давления. Борцы за права темнокожих чуть ли не прямым текстом заявили: если Шовина оправдают, на улицы снова выйдут митингующие, в стране начнется хаос. Власти, опасаясь этого, огородили здание суда колючими заборами, а в Миннеаполис пригнали бойцов Нацгвардии.Протестно настроенных граждан поддержали демократы. Они открыто призывали посадить Шовена как "врага народа". И даже сам президент Байден заявил, что надеется на "правильный приговор". После двух дней совещаний суд присяжных вынес "правильный вердикт": Шовин виновен по трем статьям. Ему грозит 40 лет тюрьмы. Защита бывшего копа пыталась доказать, что причиной смерти Флойда стали ранее принятые им наркотические вещества, а вовсе не насилие со стороны полиции.После оглашения решения на улицах начались стихийные празднования сторонников движения Black Lives Matter. Люди не скрывают восторга, обнимаются, поют песни и даже плачут.Пока присяжные совещались, президент Байден успел позвонить семье Джорджа Флойда, что необычно - президенты особо не вмешиваются в судебные разбирательства. Вердиктом присяжных глава Белого дома остался доволен.Защита Шовина считает, что в такой напряженной давящей обстановке присяжные не могли принимать решение независимо. Вероятно, решение присяжных будет обжаловано.Приподнятое настроение американцев омрачила новая трагедия. И опять в фокусе копы и темнокожий человек. Пока в Миннеаполисе шел суд, полиция Огайо застрелила 16-летнюю девушку в городе Колумбус. Макия Брайант сама вызвала правоохранителей из-за конфликта с домочадцем. В какой-то момент приехавшим полицейским показалось, что девочка с ножом стала угрожать им. Они открыли огонь. При этом тетя погибшей утверждает, что девушка была безоружна. Момент убийства засняла и нагрудная камера полицейского. Видно, что девушка действительно пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она не реагировала на требование полицейского лечь.Жуткие кадры возмутили общественность. Вероятно, новых протестов США все же не избежать.