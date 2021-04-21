ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-полицейский признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

22.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это уже США со своей попыткой не установить справедливость, а с надеждой любым путем остановить беспорядки и протесты. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Присяжные  вынесли вердикт всего через два дня, учитывая жесткое политическое давление со стороны властей и улицы  в лице сторонников движения BLM. 

А прокуроры утверждали, что если Шовина оправдают, Америку будет ждать волна погромов.  Детали в следующем сюжете.

Вся Америка, затаив дыхание, следила за судебным процессом над бывшим копом Дереком Шовиным. Его обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть год назад вызвала волну масштабных протестов движения BLM. Присяжные принимали решение в непростых условиях постоянного давления. Борцы за права темнокожих чуть ли не прямым текстом заявили: если Шовина оправдают, на улицы снова выйдут митингующие, в стране начнется хаос. Власти, опасаясь этого, огородили здание суда колючими заборами, а в Миннеаполис пригнали бойцов Нацгвардии.

Протестно настроенных граждан поддержали демократы. Они открыто призывали посадить Шовена как "врага народа". И даже сам президент Байден заявил, что надеется на "правильный приговор". После двух дней совещаний суд присяжных вынес "правильный вердикт": Шовин виновен по трем статьям. Ему грозит 40 лет тюрьмы. Защита бывшего копа пыталась доказать, что причиной смерти Флойда стали ранее принятые им наркотические вещества, а вовсе не насилие со стороны полиции. 

Экс-полицейский признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда


Эрик Нельсон, адвокат экс-полицейского Дерека Шовина: Мы должны рассматривать причину смерти, чтобы определить, умер ли мистер Флойд исключительно от асфиксии или были другие способствующие этому факторы.Предпосылки были еще до приезда полиции: прием препаратов и наркотиков внутрь,  плохое, больное сердце, гипертония. Все это существовало у мистера Флойда до приезда мистера Шовена. Так какую роль в его смерти сыграла борьба с полицией?
После оглашения решения на улицах начались стихийные празднования сторонников движения Black Lives Matter. Люди не скрывают восторга, обнимаются, поют песни и даже плачут.

Пока присяжные совещались, президент Байден успел позвонить семье Джорджа Флойда, что необычно - президенты особо не вмешиваются в судебные разбирательства. Вердиктом присяжных глава Белого дома остался доволен.

Джо Байден, президент США:
Сегодня присяжные в Миннесоте признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года. Это было убийство при свете дня, оно сорвало занавес, чтобы весь мир увидел системный расизм в нашей стране. Это пятно на душе нашей страны, колено на шее правосудия для чернокожих американцев. Сегодняшний приговор - это шаг вперед.
Защита Шовина считает, что в такой напряженной давящей обстановке присяжные не могли принимать решение независимо. Вероятно, решение присяжных будет обжаловано.

Экс-полицейский признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда


Приподнятое настроение американцев омрачила новая трагедия. И опять в фокусе копы и темнокожий человек. Пока в Миннеаполисе шел суд, полиция Огайо застрелила 16-летнюю девушку  в городе Колумбус. Макия Брайант  сама вызвала правоохранителей  из-за конфликта с домочадцем. В какой-то момент приехавшим полицейским показалось, что девочка с ножом стала угрожать им. Они открыли огонь. При этом тетя погибшей утверждает, что девушка была безоружна. Момент убийства засняла  и нагрудная камера полицейского. Видно, что девушка действительно пыталась напасть на другого человека с ножом, после чего ее застрелили, так как она  не реагировала на требование полицейского  лечь.

Жуткие кадры возмутили общественность. Вероятно, новых протестов США все же не избежать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже США со своей попыткой не установить справедливость, а с надеждой любым путем остановить беспорядки и протесты. Экс-полицейского Дерека Шовина признали...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Закон об окружающей среде: Европа будет стремиться к 55 процентам сокращения выбросов углекислого газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by