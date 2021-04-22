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Чехия поставила России ультиматум и предложила оставить в стране одного российского дипломата

22.04.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Члены верхней палаты чешского парламента (сената) призвали правительство расторгнуть соглашение между Чехией и Россией о дружественных отношениях и сотрудничестве, а также сократить число сотрудников российской дипмиссии до одного. Об этом со ссылкой на заседание сената сообщает Чешское телевидение.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности ко взрывам боеприпасов на складах в селе Врбетице в октябре 2014 года. В результате погибли два человека.

За соответствующую резолюцию проголосовали 62 из 72 присутствующих сенаторов.

Они также считают, что правительство должно опубликовать всю информацию о взрывах и исключить Россию из тендера на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры. Сенаторы также предложили правительству вынести ситуацию со взрывами на обсуждение Советом безопасности ООН, органами НАТО и ЕС, и попросить другие страны о помощи.

По мнению сената, Чехия должна использовать все инструменты, которые ей дает членство в этих организациях.

О подозрениях Праги в отношении российских спецслужб стало известно в субботу 17 апреля. Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, которых там назвали сотрудниками ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Высылку российских дипломатов поддержали ЕС, США и Великобритания.

Россия предприняла ответные действия и объявила о высылке 20 российских дипломатов. Глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак сообщал, что после этого в чешском посольстве останутся работать лишь пять дипломатов.

Москва также запретила чешской дипмиссии нанимать на работу россиян.

В России считают абсурдом и дикостью обвинения в адрес России в причастности к взрывам на складах в 2014 году. «Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом», — заявляла представитель российского МИД Мария Захарова.

Вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек после этого заявил, что не ожидал от России высылки на двух дипломатов больше, чем Чехия. «Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — утверждал он.

Прага поставила Москве ультиматум, потребовав, чтобы Россия вернула всех высланных дипломатов. В противном случае Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве.

 
 
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В верхней палате считают необходимым также расторгнуть с Россией договор о дружественных отношениях и вынести ситуацию со взрывами в Врбетице на обсуждение НАТО,...
 
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