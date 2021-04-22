WSJ узнала о готовности Байдена признать геноцид армян

Источник материала: Tut.by

Президент США может охарактеризовать события в 1915 году как геноцид в день памяти этих событий. До этого конгрессмены неоднократно обращались к Байдену с такой просьбой, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Фото: Reuters

Президент США Джо Байден готов публично признать события начала XX века геноцидом армян. По их данным источников издания, президент может назвать геноцидом депортацию, голод и убийства, совершенные турками-османами начиная с 1915 года. Заявление может прозвучать в субботу, когда отмечается день памяти этих событий, во время ежегодного обращения президента.

При этом источники газеты добавили, что окончательное решение не было принято и Байден может ограничиться символическим обращением, не упоминая геноцид, как делали его предшественники.

Накануне агентство Associated Press опубликовало заявление конгрессменов, в котором они призвали Байдена признать геноцид армян. Его подписали более 100 членов конгресса. В нем Байдену напомнили его слова, сказанные им в 2019 году о том, что США должны «раз и навсегда» подтвердить существование геноцида армян. «Неспособность вспомнить или признать факт геноцида только прокладывает путь для будущих массовых преступлений», — сказал он тогда.

В марте с похожим письмом к Байдену обратилась группа сенаторов, в которой были представители обеих партий.

WSJ предупреждает, что признание США геноцида армян может существенно ухудшить отношения с Турцией. Во вторник об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он, в частности, указал на то, что описание геноцида есть в резолюциях ООН и призвал США уважать международное право.

Во время массовых убийств армянского населения погибло по разным оценкам от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Турция, как и Азербайджан, не признает события 1915 года геноцидом, однако признает многочисленные жертвы среди этого народа.