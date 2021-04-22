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В Хабаровске ледоход разрушил часть набережной
22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Лед против камня - в российском Хабаровске набережная уступила натиску ледохода. Громадные льдины на Амуре вышли на пешеходную зону, выломали ограждения и повредили четыре бетонные опоры.
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Лед против камня - в российском Хабаровске набережная уступила натиску ледохода. Громадные льдины на Амуре вышли на пешеходную зону, выломали ограждения и...
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