Источник материала: БT

Самое сентиментальное преступление - в Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам" Большой Птицы. Но потеря нашлась буквально через два дня - воришки вернули птицу обратно. Вместе с ней оставили записку с признанием: "Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень". Несмотря на обыск с собаками, преступников пока не нашли.