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В Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам"
22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Самое сентиментальное преступление - в Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам" Большой Птицы. Но потеря нашлась буквально через два дня - воришки вернули птицу обратно. Вместе с ней оставили записку с признанием: "Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень". Несмотря на обыск с собаками, преступников пока не нашли.
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Самое сентиментальное преступление - в Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам" Большой Птицы. Но потеря нашлась буквально через...
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