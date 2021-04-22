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В Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам"

22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Самое сентиментальное преступление - в Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам" Большой Птицы. Но потеря нашлась буквально через два дня - воришки вернули птицу обратно. Вместе с ней оставили записку с признанием: "Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень". Несмотря на обыск с собаками, преступников пока не нашли. 

 
 
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Самое сентиментальное преступление - в Австралии злоумышленники украли из цирка костюм персонажа "Улицы Сезам" Большой Птицы. Но потеря нашлась буквально через...
 
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