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В Индонезии продолжаются поиски пропавшей подводной лодки

22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Индонезии продолжаются поиски пропавшей подводной лодки. В ходе учений вблизи острова Бали одна из субмарин перестала выходить на связь. На ее борту 53 человека. Недалеко от места, где подлодка находилась перед исчезновением, обнаружено нефтяное пятно. Также зафиксировано подводное движение, но контакт пропал. ВМС Индонезии допускают, что во время погружения подлодки произошло отключение электроэнергии, из-за чего управление потеряно. Свою помощь в поиске субмарины предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция.

 
 
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В Индонезии продолжаются поиски пропавшей подводной лодки. В ходе учений вблизи острова Бали одна из субмарин перестала выходить на связь. На ее борту 53 человека....
 
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