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В Северной Каролине полиция застрелила многодетного отца

Очередное убийство в США





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители США требуют реформы американской полиции Тысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского...

Тысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского Дерека Шовина.афроамериканцев. В ответ протестующие лишь получили от правоохранителей удары дубинками.Новый виток протестов в США в связи с очередным убийством. В Северной Каролине в ходе обыска полицейский застрелил афроамериканца. Заместитель шерифа попытался предъявить ордер на обыск 40-летнему мужчине. Подозреваемый находился в своем автомобиле, когда страж порядка выстрелил в него по меньшей мере 6 раз. У погибшего остались 10 детей. Протестующие требуют обнародовать видео с нагрудной камеры полицейского.За последние сутки это уже второе подобное убийство в США. В Огайо полицейский застрелил 16-летнюю девушку. По словам представителей городской администрации, он открыл огонь в попытке спасти жизнь женщины, на которую подросток нападала с ножом. Мать афроамериканки, активно раздающая интервью, настаивает, что действия ее дочери - самозащита. Кадры с места преступления, правда, демонстрируют обратное.