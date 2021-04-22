ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители США требуют реформы американской полиции

22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского Дерека Шовина. Демонстранты хотят "положить конец неправомерным убийствам, лишению свободы и криминализации" афроамериканцев. В ответ протестующие лишь получили от правоохранителей удары дубинками.

В Северной Каролине полиция застрелила многодетного отца

Новый виток протестов в США в связи с очередным убийством. В Северной Каролине в ходе обыска полицейский застрелил афроамериканца. Заместитель шерифа попытался предъявить ордер на обыск 40-летнему мужчине. Подозреваемый находился в своем автомобиле, когда страж порядка выстрелил в него по меньшей мере 6 раз. У погибшего остались 10 детей. Протестующие требуют обнародовать видео с нагрудной камеры полицейского. 

Очередное убийство в США

Жители США требуют реформы американской полиции

За последние сутки это уже второе подобное убийство в США. В Огайо полицейский застрелил 16-летнюю девушку. По словам представителей городской администрации, он открыл огонь в попытке спасти жизнь женщины, на которую подросток нападала с ножом. Мать афроамериканки, активно раздающая интервью, настаивает, что действия ее дочери - самозащита. Кадры с места преступления, правда, демонстрируют обратное. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Посол США покинул Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by