|
Жители США требуют реформы американской полиции
22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского Дерека Шовина.
В Северной Каролине полиция застрелила многодетного отцаНовый виток протестов в США в связи с очередным убийством. В Северной Каролине в ходе обыска полицейский застрелил афроамериканца. Заместитель шерифа попытался предъявить ордер на обыск 40-летнему мужчине. Подозреваемый находился в своем автомобиле, когда страж порядка выстрелил в него по меньшей мере 6 раз. У погибшего остались 10 детей. Протестующие требуют обнародовать видео с нагрудной камеры полицейского.
Очередное убийство в США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи жителей США вновь вышли на протесты по всей стране, требуя дальнейшей реформы американской полиции, после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)