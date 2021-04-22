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Во Львове сносят монумент Славы Советской армии

22.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Львове начали сносить монумент Славы Советской армии, установленный в 1970 году в память о победителях над нацизмом. Стелу памятника признали аварийной еще в 2018-м, но реставрировать не собираются, а территорию, на которой сейчас располагается символ подвига советского народа, разыграют среди участников архитектурного конкурса. Уцелевшие барельефы перевезут в музей под названием "Территория террора". Напомним, в конце января в Украине снесли и последний в стране памятник Владимиру Ленину. 
 
 
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Во Львове начали сносить монумент Славы Советской армии, установленный в 1970 году в память о победителях над нацизмом. Стелу памятника признали аварийной еще в 2018-м,...
 
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