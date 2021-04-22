|
Путин ответил на предложение Зеленского встретиться
22.04.2021 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, сообщает
Путин заявил, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, Москва будет это приветствовать. По его мнению, для урегулирования ситуации на Донбассе властям Украины нужно общаться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)