Путин ответил на предложение Зеленского встретиться

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, сообщает ТАСС . Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.



Фото: пресс-служба президента России

Путин заявил, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, Москва будет это приветствовать. По его мнению, для урегулирования ситуации на Донбассе властям Украины нужно общаться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.

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