ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин ответил на предложение Зеленского встретиться

22.04.2021 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, сообщает ТАСС. Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.


Фото: пресс-служба президента России

Путин заявил, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, Москва будет это приветствовать. По его мнению, для урегулирования ситуации на Донбассе властям Украины нужно общаться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.

(Будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Чехия высылает еще 60 российских дипсотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by