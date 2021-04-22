ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Французские торговцы проводят в знак протеста операцию "Трусики"

22.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Необычную акцию протеста устроили французские владельцы магазинов женского белья. Из разных концов страны они отсылают в адрес премьер-министра Кастекса посылки со своим товаром. Соответствующие отчеты публикуются в соцсетях с тэгом: "Операция - нижнее белье". Во Франции вновь действуют частичные локдауны, которые отличаются разной жесткостью в разных городах. Однако лавки, торгующие бельем, закрыты везде: они исключены из перечня магазинов, которые торгуют товарами первой необходимости. Владельцы заявляют, что разорение неизбежно, а раз так, то пусть их товаром попользуется хотя бы премьер-министр.

Больше новостей о протестах тут.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную акцию протеста устроили французские владельцы магазинов женского белья. Из разных концов страны они отсылают в адрес премьер-министра Кастекса посылки...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Литве пропали маски, халаты и перчатки на 1 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by