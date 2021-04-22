Источник материала: БT

Необычную акцию протеста устроили французские владельцы магазинов женского белья. Из разных концов страны они отсылают в адрес премьер-министра Кастекса посылки со своим товаром. Соответствующие отчеты публикуются в соцсетях с тэгом: "Операция - нижнее белье". Во Франции вновь действуют частичные локдауны, которые отличаются разной жесткостью в разных городах. Однако лавки, торгующие бельем, закрыты везде: они исключены из перечня магазинов, которые торгуют товарами первой необходимости. Владельцы заявляют, что разорение неизбежно, а раз так, то пусть их товаром попользуется хотя бы премьер-министр.



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