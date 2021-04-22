В Литве пропали маски, халаты и перчатки на 1 млн евро

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Средств индивидуальной защиты почти на миллион евро не досчитались в Литве. Об этом сообщил министр здравоохранения. Врачи так и не получили 850 тысяч единиц медицинской продукции - масок, перчаток, халатов. Товар был аккуратно оплачен и даже ввезен в страну из Китая, но растворился без следа. Объем пропажи оценивают в 20 вагонов. Минздрав Литвы обратился в прокуратуру с просьбой помочь в поисках и наказать виновных в загадочном исчезновении таких необходимых в период пандемии товаров.

