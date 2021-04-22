ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Литве пропали маски, халаты и перчатки на 1 млн евро

22.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Средств индивидуальной защиты почти на миллион евро не досчитались в Литве. Об этом сообщил министр здравоохранения. Врачи так и не получили 850 тысяч единиц медицинской продукции - масок, перчаток, халатов. Товар был аккуратно оплачен и даже ввезен в страну из Китая, но растворился без следа. Объем пропажи оценивают в 20 вагонов. Минздрав Литвы обратился в прокуратуру с просьбой помочь в поисках и наказать виновных в загадочном исчезновении таких необходимых в период пандемии товаров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средств индивидуальной защиты почти на миллион евро не досчитались в Литве. Об этом сообщил министр здравоохранения. Врачи так и не получили 850 тысяч единиц...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин ответил на предложение Зеленского встретиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by