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Власти Львова уничтожают монумент Славы Советской армии

23.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Львове мешают жить спокойно барельефы монумента Славы Советской армии. Там завершают их демонтаж. Мемориал был возведен полвека назад в честь 25-летия Победы. Львовские власти уже подступались к уничтожению комплекса и даже снесли стелу, которая была его частью. Теперь же территорию под памятником планируют отдать под застройку, а скульптуры передают в музей "Территория террора". Мэрия настаивает, что причина сноса - в аварийном состоянии монумента. В стране действует закон о декоммунизации: памятники павшим воинам-освободителям не подпадают под действие этого украинского закона, но массово уничтожаются общественными активистами. Правительство страны к такому вандализму остается совершенно безучастным.

 
 
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Во Львове мешают жить спокойно барельефы монумента Славы Советской армии. Там завершают их демонтаж. Мемориал был возведен полвека назад в честь 25-летия Победы....
 
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