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Палата представителей Конгресса США одобрила создание 51-го штата
23.04.2021 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей Конгресса США, которую контролируют демократы, проголосовала за предоставление Федеральному округу Колумбия, где находится Вашингтон, статуса 51-го штата. Об этом
В случае если Федеральный округ станет штатом, его 712 тысяч постоянных жителей получат право голоса на выборах президента, конгрессменов и сенаторов. Сейчас Вашингтон представлен в Конгрессе Элеанор Холмс Нортон, которая имеет статус делегата без права голоса.
«Эту страну основали на принципе, что нельзя облагать налогами тех, кто не участвует в управлении государством. Но жители округа Колумбия платят налоги, хотя не участвуют в управлении и не одобряли законы, по которым им приходится жить как американским гражданам», — объяснила свою позицию Нортон.
По новому
По данным последней переписи 2010 года, афроамериканцы составляли 50,7% населения Вашингтона. При этом их доля последние полвека падала: если в 1970 году в городе было 71,1% афроамериканцев, то уже в 1990 году их доля снизилась до 65,8%.
В июне 2020 года Палата представителей уже
Теперь в Сенате, в котором демократы и республиканцы имеют поровну мест, законопроекту надо набрать 60 голосов из 100. Президент Джо Байден поддерживает предоставление столице прав штата.
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По новому закону, размеры Федерального округа уменьшат, а новый штат будет иметь в Конгрессе двух сенаторов и одного конгрессмена. Кроме того, в случае принятия...
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