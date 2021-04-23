Палата представителей Конгресса США одобрила создание 51-го штата

Источник материала: Tut.by

Палата представителей Конгресса США, которую контролируют демократы, проголосовала за предоставление Федеральному округу Колумбия, где находится Вашингтон, статуса 51-го штата. Об этом сообщает NPR.



Фото: Reuters

В случае если Федеральный округ станет штатом, его 712 тысяч постоянных жителей получат право голоса на выборах президента, конгрессменов и сенаторов. Сейчас Вашингтон представлен в Конгрессе Элеанор Холмс Нортон, которая имеет статус делегата без права голоса.

«Эту страну основали на принципе, что нельзя облагать налогами тех, кто не участвует в управлении государством. Но жители округа Колумбия платят налоги, хотя не участвуют в управлении и не одобряли законы, по которым им приходится жить как американским гражданам», — объяснила свою позицию Нортон.

По новому закону , размеры Федерального округа уменьшат, а новый штат будет иметь в Конгрессе двух сенаторов и одного конгрессмена. Кроме того, в случае принятия законопроекта этот штат станет первым в США, где большинством населения будут чернокожие.

По данным последней переписи 2010 года, афроамериканцы составляли 50,7% населения Вашингтона. При этом их доля последние полвека падала: если в 1970 году в городе было 71,1% афроамериканцев, то уже в 1990 году их доля снизилась до 65,8%.

В июне 2020 года Палата представителей уже голосовала за предоставление Вашингтону прав штата, но инициативу не пропустил Сенат, который контролировали республиканцы. Президент Дональд Трамп также выступил против этой идеи, так как в результате выросло бы число демократов в Конгрессе.

Теперь в Сенате, в котором демократы и республиканцы имеют поровну мест, законопроекту надо набрать 60 голосов из 100. Президент Джо Байден поддерживает предоставление столице прав штата.